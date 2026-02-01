È Davide Massa l'arbitro designato per dirigere Cremonese-Inter, match valido per la 23esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Imperia avharà come assistenti Peretti e Laudato, con Tremolada nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR ci sarà invece Marini, coadiuvato da Fabbri. Partita abbastanza facile per il direttore di gara che conduce il match con sicurezza e senza errori. Corretto anche l'uso dei cartellini.

51' - Audero resta a terra dopo che espolde un petardo lanciato dal settore dei tifosi dell'Inter: Massa blocca giustamente il gioco per sincerarsi delle condizioni del portiere della Cremonese, poi fa riprendere la partita concedendo il possesso ai nerazzurri che avevano palla prima del fischio.

54' - La prima ammonizione del match è per Ceccherini: il difensore interviene in ritardo e in maniera scomposta su Bisseck in mezzo al campo.

59' - Grassi commette fallo su Bisseck e poi calcia via il pallone: il gesto è a rischio giallo, Massa risparmia il centrocampista della Cremonese.

73' - Baschirotto entra con la gamba alta sulla coscia di Thuram, anche se senza affondare il colpo: Massa lo amminisce per gioco pericoloso.

78' - Sucic va in contrasto in scivolata su Folino, che tocca per ultimo il pallone: Massa concede rimessa latarale per la Cremonese, ma la decisione è sbagliata.

86' - Vardy protesta per un fallo su Bisseck che Massa gli ha fischiato contro: scatta il giallo per proteste.