Per dirigere Borussia Dortmund-Inter, ultima partita della League Phase di Champions League, la UEFA ha scelto Istvan Kovacs. A coadiuvare l'arbitro rumeno di origini ungheresi figurano i connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyogi. Al Var il neerlandese Rob Dieperink, con il polacco Tomasz Kwiatkowski nel ruolo di AVAR.

Buona direzione dell'arbitro romeno, che vede bene nei rari episodi potenzialmente da moviola e con la sua squadra non influisce sullo svolgimento della gara.

A seguire gli episodi più significativi:

6' - Protesta Thuram per un fischio di Kovacs, che ne punisce la trattenuta su Emre Can bloccando un'azione pericolosa dell'Inter. Il francese però si aiuta molto con le braccia per mettere fuori causa l'avversario.

11' - Posizione regolarissima di Guirassy che da azione di corner riceve a due passi da Sommer ma gli calcia tra le braccia: Bisseck e Bonny lo tenevano in gioco.

12' - Rischia il cartellino giallo Fabio Silva che entra in ritardo su Thuram spalle alla porta. L'arbitro concede il vantaggio e non torna sui suoi passi.

14' - Si lascia cadere in area Thuram appena vede avvicinarsi Schlotterbeck, Kovacs giustamente fa correre e risparmia un giallo per simulazione all'attaccante.

33' - Contatto tra Thuram e Mané dopo che il secondo si era liberato del pallone. Kovacs lascia correre e poi va a verificare le condizioni del difensore.

40' - Bisseck diretto sulla gamba di Beier, anche stavolta il direttore di gara si limita a fischiare fallo senza sanzioni extra.

50' - Mané resta a terra in area dopo un calcio piazzato, in seguito a un contatto con Acerbi. Il rapido check del VAR conferma però che non c'è alcuna irregolarità.

56' - Prima ammonizione della partita: Akanji colpisce in ritardo Bensebaini e finisce sul taccuino dei cattivi.

66' - Come nel primo tempo Thuram rischia un giallo per simulazione quando Nmetcha va a contrastarlo in area senza toccarlo. Il francese cade ma si affretta a segnalare di non aver subito alcun fallo.

75' - Ammonizione anche per i padroni di casa: Bensebaini aggancia Frattesi e lo stende sulla trequarti. Giusta interpretazione.

84' - Adeyemi chiede un rigore per un contatto in area testa-ginocchio con Sucic, dopo di che Kovacs attende l'esito del check che non ravvisa irregolarità. L'esterno abbassa infatti la testa e va addosso al croato.

Sezione: Moviola / Data: Mer 28 gennaio 2026 alle 23:50
Autore: Fabio Costantino
Fabio Costantino
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.
