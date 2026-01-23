È Matteo Marcenaro l'arbitro designato per dirigere Inter-Pisa, match valido per la 22esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Genova ha come assistenti Mokhtar e Yoshikawa, con Ayroldi nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR c'è Gariglio, coadiuvato da Massa. La partita è frenetica e il direttore di gara si perde qualche cartellino di troppo, da una parte e dall'altra. Giusta la concessione del rigore all'Inter per il fallo di mano di Tramoni.

6' - Timide proteste di Esposito per un trattenuta in area da parte di Coppola: Marcenaro non vede irregolarità e lascia proseguire, il contatto non è punibile.

15' - Il primo giallo del match è per Marin: netto il fallo su Sucic, bloccato in ripartenza.

26' - Lautaro si allunga il pallone e finisce poi per scontrarsi con Canestrelli: Marcenaro estrae il giallo per imprudenza, ma l'ammonizione è eccessiva.

29' - Giallo a Gilardino per proteste: il tecnico del Pisa, diffidato, salterà il match contro il Sassuolo.

36' - Marcenaro fischia calcio di rigore per l'Inter. Decisione corretta: sul tiro di Zielinski il braccio sinistro di Tramoni è largo, aumenta il volume del corpo e impatta il pallone. Il polacco non sbaglia e accorcia le distanze con il gol del 2-1.

49' - Esposito resta a terra dopo un contatto con Coppola, che sbraccia a palla lontana e accenna la reazione: la panchina dell'Inter chiede il rosso, Marcenaro non vede niente e il VAR non interviene. Scelta più che discutibile.

53' - Brutto pestone di Piccinini sulla caviglia di Zielinski: Marcenaro fischia calcio di punizione ma non estrae un cartellino che poteva starci.

55' - Lautaro aggancia il pallone e scappa alle spalle di Calabresi, che lo stende con una trattenuta: scatta l'ammonizione. Il difensore del Pisa era diffidato e salterà la sfida con il Sassuolo.

59' - Esposito chiede timidamente un calcio di rigore per un contatto con Coppola: la trattenuta è reciproca e Marcenaro lascia correre.

67' - Canestrelli esce palla al piede e viene atterrato da Mkhitaryan: anche in questo caso poteva starci un giallo che Marcenaro non ritiene necessario.

70' - Zielinski penetra in area e non riesce a concludere perché disturbato da Akinsanmiro con una spallata: non ci son gli estremi per il rigore e Marcenaro fa proseguire.

78' - Akinsanmiro protesta in maniera eccessiva per un fallo non fischiato: Marcenaro lo ammonisce.

88' - Barella alza troppo la gamba alla ricerca del pallone e va a colpire Canestrelli all'altezza del volto: giusta l'ammonizione per gioco pericoloso.