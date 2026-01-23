È Matteo Marcenaro l'arbitro designato per dirigere Inter-Pisa, match valido per la 22esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Genova ha come assistenti Mokhtar e Yoshikawa, con Ayroldi nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR c'è Gariglio, coadiuvato da Massa. La partita è frenetica e il direttore di gara si perde qualche cartellino di troppo, da una parte e dall'altra. Giusta la concessione del rigore all'Inter per il fallo di mano di Tramoni. 

6' - Timide proteste di Esposito per un trattenuta in area da parte di Coppola: Marcenaro non vede irregolarità e lascia proseguire, il contatto non è punibile. 

15' - Il primo giallo del match è per Marin: netto il fallo su Sucic, bloccato in ripartenza. 

26' - Lautaro si allunga il pallone e finisce poi per scontrarsi con Canestrelli: Marcenaro estrae il giallo per imprudenza, ma l'ammonizione è eccessiva. 

29' - Giallo a Gilardino per proteste: il tecnico del Pisa, diffidato, salterà il match contro il Sassuolo. 

36' - Marcenaro fischia calcio di rigore per l'Inter. Decisione corretta: sul tiro di Zielinski il braccio sinistro di Tramoni è largo, aumenta il volume del corpo e impatta il pallone. Il polacco non sbaglia e accorcia le distanze con il gol del 2-1.

49' - Esposito resta a terra dopo un contatto con Coppola, che sbraccia a palla lontana e accenna la reazione: la panchina dell'Inter chiede il rosso, Marcenaro non vede niente e il VAR non interviene. Scelta più che discutibile. 

53' - Brutto pestone di Piccinini sulla caviglia di Zielinski: Marcenaro fischia calcio di punizione ma non estrae un cartellino che poteva starci. 

55' - Lautaro aggancia il pallone e scappa alle spalle di Calabresi, che lo stende con una trattenuta: scatta l'ammonizione. Il difensore del Pisa era diffidato e salterà la sfida con il Sassuolo. 

59' - Esposito chiede timidamente un calcio di rigore per un contatto con Coppola: la trattenuta è reciproca e Marcenaro lascia correre. 

67' - Canestrelli esce palla al piede e viene atterrato da Mkhitaryan: anche in questo caso poteva starci un giallo che Marcenaro non ritiene necessario. 

70' - Zielinski penetra in area e non riesce a concludere perché disturbato da Akinsanmiro con una spallata: non ci son gli estremi per il rigore e Marcenaro fa proseguire. 

78' - Akinsanmiro protesta in maniera eccessiva per un fallo non fischiato: Marcenaro lo ammonisce. 

88' - Barella alza troppo la gamba alla ricerca del pallone e va a colpire Canestrelli all'altezza del volto: giusta l'ammonizione per gioco pericoloso. 

Sezione: Moviola / Data: Ven 23 gennaio 2026 alle 23:55
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Stefano Bertocchi
autore
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
Print