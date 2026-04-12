In occasione della 32esima giornata del campionato di Serie A, per Como-Inter è stato designato l'arbito Davide Massa, della sezione di Imperia, assistito da Meli e Alassio, con Ayroldi nelle vesti di quarto ufficiale. Nella prima frazione il ritmo è alto e le due squadre prediligono situazioni di pressing ultra-offensivo. Quest'aspetto rende la conduzione arbitrale non semplice, anche se Massa è vicino alle azioni e fischia più o meno puntualmente. I ritmi restano alti anche nel secondo tempo: tante le ammonizioni, Massa quasi sempre puntuale nelle segnalazioni.

Nel finale rigore assegnato al Como per fallo di Bonny su Nico Paz (il contatto è all'interno dell'area di rigore). Qualche dubbio per l'assegnazione del penalty: la decisione migliore sarebbe stata una on field review per far verificare la situazione direttamente all'arbitro. E, tra l'altro, rivedendo bene le immagini sembra proprio Nico Paz a colpire Bonny e non viceversa.

Gli episodi più rilevanti:

3' Acerbi chiude ottimamente Douvikas, il quale commette fallo. Massa puntuale e vicino all'azione in questa fattispecie.

13' Su una situazione di ripartenza potenzialmente favorevole all'Inter, Pio Esposito sbraccia un po' troppo ai danni di Van der Bremp: fischio corretto.

19' Douvikas e Acerbi si trattengono a vicenda, l'arbitro fischia fallo in attacco del greco. Si poteva far correre.

24' Ammonito Valle per gioco pericoloso: l'esterno del Como prova una rovesciata. E' un gesto imprudente, colpisce Dumfries. Giusto il giallo.

28' Calcione di Acerbi a Douvikas nel tentativo di anticipo del difensore interista. La panchina del Como reclama un giallo, ma è giusto non ammonire.

39' Check rapido per un tocco col braccio di Bastoni sul tiro di Douvikas. Nulla da registrare perché la traiettoria era 'nella figura' del giocatore.

40' Rischia il giallo Calhanoglu quando stende Baturina in una situazione difensiva.

53' Corretto e inappuntabile il giallo comminato a Zielinski per una scivolata da dietro.

55' Ammonito Diao per aver gettato il pallone in segno di stizza dopo un fallo commesso ai danni di Dimarco.

69' Arriva il giallo a Calhanoglu, reo d'aver commesso un'irregolarità per fermare un tentativo offensivo lariano.

78' Ritmi alti e tanti gialli, come quello assegnato ad Acerbi per aver fermato Baturina.

83' Prosegue la fiera dei cartellini gialli: ammonito correttamente anche Carlos Augusto.

87' Rigore per il Como: intervento scomposto di Bonny ai danni di Nico Paz. Dopo il check del VAR, viene assegnato il penalty. Alla fiera dei gialli partecipa anche l'attaccante dell'Inter. Qualche dubbio non tanto nella valutazione geografica (contatto all'interno dell'area), quanto nel contatto vero e proprio. Manca una on field review, che doveva essere fatta.