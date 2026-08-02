La Roma e il Feyenoord sono in contatto anche in queste ore per parlare di Givairo Read, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano. L'esterno classe 2006 olandese, uno dei profili valutati per le fasce anche all'Inter, ha già espresso il suo gradimento alla destinazione giallorossa e ora, spiega l'esperto di mercato, le parti sono al lavoro per trovare un'intesa definitiva.