La Roma e il Feyenoord sono in contatto anche in queste ore per parlare di Givairo Read, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano. L'esterno classe 2006 olandese, uno dei profili valutati per le fasce anche all'Inter, ha già espresso il suo gradimento alla destinazione giallorossa e ora, spiega l'esperto di mercato, le parti sono al lavoro per trovare un'intesa definitiva. 

Sezione: Mercato / Data: Dom 02 agosto 2026 alle 13:55
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.