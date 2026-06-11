Negli ultimi giorni è emersa la possibilità di uno scambio tra Inter e Juventus per soddisfare le reciproche necessità: Andrea Cambiaso in nerazzurro e Davide Frattesi in bianconero. Ad oggi solo un'ipotesi, ma che potrebbe diventare concreta qualora i nerazzurri abbandonassero, per i costi eccessivi, la pista che porta a Marco Palestra. In questa situazione, valutando alternative, anche la candidatura di Cambiaso potrebbe essere presa in considerazione.

Ad ogni modo, come evidenzia Sportmediaset, oggi la Juventus valuta almeno 30 milioni il cartellino dell'ex Genoa che potrebbe essere una risorsa strategica per il mercato bianconero. Ma solo se le condizioni economiche saranno soddisfatte, altrimenti Luciano Spalletti continuerà a dare fiducia all'esterno che nelle ultime tre stagioni ha fatto bene alla Juventus, pur dovendo crescere dal punto di vista del contributo in zona gol visto che ne avrebbe le qualità.