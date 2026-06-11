Mentre Stefan de Vrij pare essersi convinto a firmare il rinnovo annuale con l'Inter, in Viale della Liberazione si continua a lavorare su altre operazioni tra cui quella più discussa che riguarda Marco Palestra. Come evidenzia Sportmediaset, la trattativa non è affatto congelata checché se ne dica in giro, anzi. I nerazzurri di Milano sono fermi all'offerta da 45 milioni di euro, mentre l'Atalanta pur non facendo muro ha scelto l'attendismo, nella speranza che dall'estero arrivi un rilancio a suon di milioni. Il club più atteso è il Manchester City, che ha già manifestato interesse nei confronti del classe 2005, ma ad oggi la priorità dei Citizens è Elliot Anderson del Nottingham Forest per un'opeerazione da circa 125 milioni di euro.

INTRECCIO INGLESE

Trattativa oltre Manica che potrebbe indirettamente riguardare anche l'Inter, visto che i Tricky Trees, ceduto il loro centrocampista, potrebbero dirottare una minima parte del ricavato su Davide Frattesi, per il quale si erano già fatti avanti lo scorso gennaio e sono tornati recentemente a bussare la porta.