Una pista che a un certo punto è stata calda, ma che oggi è piuttosto fredda. 'Colpa' di Alessandro Bastoni che, come ha confermato ieri l'agente Tullio Tinti, rimarrà all'Inter a dispetto delle voci provenienti dalla Spagna. Alla fine Tarik Muharemovic con molta probabilità non si vestirà di nerazzurro, perché sarebbe stato preso in seria considerazione qualora l'azzurro avesse fatto le valigie a fronte di un'offerta irrinunciabile, che però non è mai arrivata. Ecco così che intorno al bosniaco classe 2003 si sta creando un certo movimento di mercato che, riporta la Gazzetta dello Sport, vedrebbe anche la Juventus in prima linea. I bianconeri, forti anche dello sconto del 50% sul costo del cartellino di sconto in virtù dell'accordo con il Sassuolo al momento del trasferimento in Emilia Romagna.

ALTERNATIVA DI LUSSO

L'alternativa per la difesa bianconera potrebbe essere John Stones, 32 anni, che ha lasciato a parametro zero il Manchester City dopo aver vinto 6 Premier League e una Champions League e garantirebbe grande esperienza al reparto difensivo. Tuttavia l'inglese andrà valutato con estrema cautela l'aspetto legato alle sue condizioni fisiche, dato che nell'ultima stagione i continui problemi muscolari gli hanno permesso di scendere in campo in appena 9 occasioni in campionato.