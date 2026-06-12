Dopo l'annuncio del rinnovo contrattuale dell'allenatore Fabio Pisacane, il direttore sportivo del Cagliari, Pietro Accardi, è pronto a tuffarsi sul mercato per consegnare in mano al tecnico una rosa all'altezza della prossima Serie A. Tra i profili più 'caldi' fifura Thomas Berenbruch, gioiellino della Cantera dell'Inter, reduce da una stagione tra U23 e U20, con qualche problema fisico che lo ha frenato ma non ne ha cancellato le ottime referenze. Referenze che può offrire anche lo stesso Pisacane, che ha affrontato spesso il classe 2005 quando allenava la Primavera rossoblu e lo considera un possibile rinforzo funzionale per aumentare le alternative in mezzo al campo.

Un Seba-bis

In casa Cagliari c'è l'idea di ripetere con l'Inter l'esperimento di successo che ha riguardato Sebastiano Esposito, con un prestito accompagnato da diritto oppure obbligo di riscatto. A questo potrebbe aggiungersi anche una percentuale sulla futura rivendita, soluzione utile per trovare un equilibrio tra le esigenze dei due club. Da una parte, i sardi non appesentirebbero il bilancio; dall'altra i nerazzurri potrebbero valorizzare uno dei migliori prodotti delle giovanili in un contesto assai più competitivo, mantenendone il controllo economico. Accardi è pronto ad avviare i dialoghi con l’Inter, mentre Pisacane attende rinforzi funzionali per dare forma alla nuova squadra.