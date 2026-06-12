Ormai anche i sassi sanno che l'Inter non è più su Manu Koné, non almeno con la convinzione di qualche mese fa quando l'ipotesi di regalarsi il francese sembrava più che credibile, almeno fino a quando la Roma non ha chiesto cifre troppo alte. L'interesse nerazzurro per rinforzare il centrocampo da tempo si è spostato su Curtis Jones e le trattative con il Liverpool per l'inglese proseguono. Pertanto in Viale della Liberazione probabilmente non farà né caldo né freddo la notizia de L'Equipe, secondo cui l'Arsenal sarebbe pronto a investire 40-50 milioni per il nazionale francese in forza alla Roma, inserendosi nella presunta corsa a due tra Inter e Atletico Madrid.

Nessun problema

Senza dubbio ai campioni di Premier League nonché vice campioni d'Europa non faranno paura le richieste economiche dei giallorossi, pronti a realizzare una grossa plusvalenza cedendo Koné alle cifre migliori. A prescindere da tutto, non esistono da tempo segnali che il classe 2001 sia ancora un obiettivo nerazzurro.