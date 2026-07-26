Luka Topalovic, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv al termine dell'amichevole di questo pomeriggio in terra tedesca contro il Karlsruher: “Si è trattato di una bella partita, in un bell'ambiente pieno di tifosi. Abbiamo giocato bene e abbiamo vinto, questa è la cosa più importante. Ogni ritiro lascia un po' di gambe pesanti: è stata una partita tosta, eravamo un po' stanchi dal ritiro ma vogliamo sempre vincere. Il mister mi lascia giocare e abbassarmi per prendere palla, poi posso cercare i miei compagni. Tutti mi hanno aiutato e abbiamo un bel rapporto: Zielinski soprattutto, si siede sempre accanto a me”.