Andy Diouf sorridente ai microfoni di Inter Tv al termine dell'amichevole vinta dalla formazione di Chivu in rimonta contro il Karlsruher: "Sono molto contento di aver iniziato la stagione in questo modo. Anche se è un'amichevole, noi vogliamo sempre vincere".

Tante iniziative da parte tua nell'uno contro uno.
"Questo è solo l'inizio, dobbiamo continuare così".

Avete lavorato tanto negli scorsi giorni...
"Due allenamenti giornalieri e la partita oggi. Dobbiamo prepararci al meglio per la nuova stagione".

Che Inter vedremo e che Diouf vedremo?
"Vogliamo vincere ogni partita".

Sezione: News / Data: Dom 26 luglio 2026 alle 20:12
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione