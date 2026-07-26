Mattia Marello ha mostrato coraggio nell'amichevole disputata quest'oggi dall'Inter e vinta dai nerazzurri nel finale grazie alla rete di Diouf. Marello ha parlato così a Inter Tv: “È stata un'emozione indescrivibile, sia per la partita sia per il risultato. Sono contento, la vittoria è frutto del lavoro in ritiro: è stato impegnativo, ma sarà utile per tutto l'anno. Un consiglio del mister? Mi ha detto di giocare semplice, ci ho provato: anche i miei compagni mi hanno aiutato tanto nei movimenti e nelle uscite, quindi li ringrazio. L'obiettivo per me è quello di riuscire a giocare in prima squadra, ma sono già contento di allenarmi con loro. Sono molto fiero, ringrazio il mister e i compagni che mi danno fiducia”.