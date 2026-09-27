Che il Barcellona abbia pensato seriamente a Lautaro Martinez non è più un mistero. Ma fino a che punto ci sono stati contatti? Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo Sport.es, il club blaugrana avrebbe deciso di muoversi dopo aver verificato la disponibilità del calciatore a prendere in considerazione un trasferimento. Ma l'Inter ha deciso di chiudere ogni porta e a più riprese lo stesso calciatore ha dichiarato di trovarsi davvero bene con la maglia nerazzurra.