L'ex tecnico e ora commentatore Andrea Stramaccioni ha esaminato alcuni aspetti sull'atteggiamento dell'Inter nel corso del derby perso col Milan, evidenziando anche delle colpe di Martinez sul terzo gol. Queste le sue parole a DAZN: "L'approccio del Milan è stato strepitoso, l'Inter deve recriminare per dei gol presi per non concentrazione massima. C'è stata una lunga fase in cui l'Inter ha fatto l'Inter, non dimentico il miracolo di Maignan su Spence per quello che sarebbe stato il 2-2. Il gol di Moreira? Mi sembra in ritardo Pepo Martinez"