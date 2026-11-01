Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha brevemente commentato il grave abbaglio che ha colto l'arbitro campano Marco Guida in occasione del derby tra Milan e Inter, durante il quale il fischietto napoletano ha inizialmente accordato un rigore per un tocco di petto del rossonero Gila erronemente scambiato per un tocco di bravo, salvo poi essere corretto dal VAR: "L'arbitro è posizionato benissimo. Su un cross di Mkhitaryan, il difensore spagnolo allarga il braccio che sembra andare a cercare il pallone. Al netto delle reazioni in campo, il diretta anche io ho pensato al rigore perché il fallo di mano è difficile da cogliere in diretta e si vive molto di sensazioni. Nonostante il movimento del braccio, il replay ci mostra come il cross colpisca il milanista in pieno sulla pancia. Gila è fiducioso, non si scompone e attende fiducioso l'intervento VAR".