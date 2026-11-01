Tra le tante personalità collegate al mondo Milan a gioire per la vittoria nel derby contro l'Inter vi è Zlatan Ibrahimovic, senior advisor della società rossonera. L'ex calciatore svedese ha però scelto un modo piuttosto bizzarro per festeggiare: nello specifico, in un post su Instagram l'ex attaccante ha creato un video in compagnia... di Giorgia Meloni. Ibrahimovic ha infatti creato un video in split screen in cui l'attuale Premier italiana annunciava con fierezza come la capitale d'Italia fosse Roma. Il video prosegue poi con il dirigente milanista che "replica" sottolineando come "Italia è Milan!".