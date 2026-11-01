La Juventus rialza la testa e chiude la pratica Napoli con due prodezze balistiche nel secondo tempo. Dopo un primo tempo confusionario, poco spettacolare e noioso, i bianconeri trovano due jolly grazie alle genialate di Alajbegovic (alla prima rete in Serie A) e di Boga. Nel corso della sfida si segnala anche l'espulsione per doppia ammonizione del difensore azzurro Marianucci. Due reti che provano a rilanciare la squadra di Spalletti in classifiche e che, contemporaneamente, mettono in guai seri Allegri e i campani.