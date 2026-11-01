A Città del Messico si è scritta la storia dello sport italiano: Kimi Antonelli è il nuovo campione del mondo della Formula 1. Grazie al terzo posto nella tappa messicana, vinta da Verstappen, il giovanissimo pilota bolognese conquista ad appena 20 anni il suo primo titolo piloti diventando il primo italiano dai tempi di Ascari nel 1953 a trionfare nella competizione. Non si sono fatti attendere i complimenti dell'Inter, complimentatosi su X con il classe 2006.
Kimi Antonelli conquista il suo primo Titolo Mondiale di @F1 🟀 Complimenti 🇮🇹— Inter ⭐⭐ (@Inter) November 1, 2026
Sezione: News / Data: Dom 01 novembre 2026 alle 23:55
Autore: Carlo Alberto Gamba
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