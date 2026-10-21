L'Italia nel destino? Diogo Dalot sta giocando la sfida tra Como e Manchester United in questi istanti. Secondo Gazzetta.it potrebbe esserci ancora il campionato italiano nel futuro del portoghese. Il contratto scade il prossimo 2028 e, qualora non arrivasse a breve il rinnovo, ecco che il calciatore sarebbe nuovamente appetibile sul mercato. La A non l'ha dimenticato e su di lui hanno già chiesto informazioni Milan, Inter e Juventus. Nulla di concreto al momento.