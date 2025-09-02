Con un colpo di coda negli ultimi minuti prima della chiusura della sessione estiva, l'Aurora Pro Patria ha piazzato un colpo per il ruolo di portiere. Il club bustocco ha infatti prelevato dall'Inter Matteo Zamarian, estremo difensore classe 2006, protagonista della cavalcata Scudetto dell'Under 20 di Andrea Zanchetta nella scorsa stagione. Zamarian arriva a Busto Arsizio in prestito fino a giugno, dopo aver firmato il rinnovo del contratto coi nerazzurri fino al 2028.

Sezione: Mercato / Data: Mar 02 settembre 2025 alle 11:15
Autore: Christian Liotta
vedi letture
Print