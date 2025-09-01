Attraverso il sito della Lega Serie A l'Inter comunica l'arrivo di un nuovo giocatore per il proprio settore giovanile. Si tratta di Joachim Williamson, classe 2007, terzino sinistro. Il giovane svizzero si trasferisce in nerazzurro dal Grasshopper in prestito.

Sezione: Mercato / Data: Lun 01 settembre 2025 alle 12:30
Autore: Redazione FcInterNews.it
