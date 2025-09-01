Ademola Lookman ha dato il via libera al trasferimento al Bayern Monaco, ma l'Atalanta alza ancora il muro dopo aver detto no all'Inter nelle scorse settimane. Un accordo alle condizioni proposte (ovverto con la formula del prestito con diritto di riscatto) "è al momento altamente irrealistico, dato che Lookman si trova ancora in Italia", riferiscono i colleghi di SkySportDE.
Ademola Lookman hat grünes Licht für einen Wechsel zum FC Bayern gegeben, aber Atalanta Bergamo stellt sich quer. Eine Einigung zu den gebotenen Konditionen (Leihe mit Kaufoption) ist zum jetzigen Zeitpunkt sehr unrealistisch, Lookman befindet sich weiterhin in Italien. Wie schon…— Kerry Hau (@kerry_hau) September 1, 2025
Sezione: Mercato / Data: Lun 01 settembre 2025 alle 16:31
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
