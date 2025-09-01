Ademola Lookman ha dato il via libera al trasferimento al Bayern Monaco, ma l'Atalanta alza ancora il muro dopo aver detto no all'Inter nelle scorse settimane. Un accordo alle condizioni proposte (ovverto con la formula del prestito con diritto di riscatto) "è al momento altamente irrealistico, dato che Lookman si trova ancora in Italia", riferiscono i colleghi di SkySportDE.

