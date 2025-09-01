L'Inter sta facendo davvero sul serio per Manuel Akanji. A prescindere dalla cessione di Benjamin Pavard al Marsiglia, i nerazzurri si stanno muovendo per il difensore svizzero in uscita dal Manchester City. La dirigenza di Viale della Liberazione, fa sapere Sky, pensa di aggiungere alla rosa attuale il classe '96 svizzero che ha già rifiutato il Milan perché vuole un club che partecipi alla Champions League.

Si tratta di un'operazione in prestito oneroso che dovrebbe chiudersi rapidamente dopo il via libera da parte del difensore. L'Inter verserà 2 milioni di euro subito, garantendosi il diritto di riscatto a 15 milioni.