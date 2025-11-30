L'indisponibilità dell'ultima ora di Adrian Semper ha permesso a Simone Scuffet di fare il suo esordio assoluto da titolare a difesa dei pali della porta del Pisa nel match contro l'Inter: "Ho saputo la notizia dopo pranzo, il mister mi ha comunicato che Adrian aveva la febbre. E’ stato emozionante giocare una gara così", le parole riportate da Pisanews.net.

L'emozione dell'esordio con i toscani si mescola nella testa di Scuffet all'amarezza del risultato negativo dopo una prestazione ottima di squadra: "Per almeno un’ora abbiamo giocato alla pari con l’Inter, mettendola in difficoltà e creando un paio di occasioni in cui potevamo far male. La Serie A è questa: quando affronti le grandi squadre sai che se lasci un occasione puoi essere punito. Comunque posso dire che abbiamo giocato una partita all’altezza della situazione".