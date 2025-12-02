"Mi aspetto una partita di sofferenza e grandissima qualità, affrontiamo un avversario che ha tutto. Dovremo affrontare la gara con coraggio, equilibrio e cercando di sfruttare qualche situazione". Queste sono le parole di Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia, in vista della partita di Coppa Italia di domani contro l'Inter. Confermata la volontà di cambiare tutta la formazione rispetto alla gara di Mantova, approfittando della sfida coi nerazzurri "per vedere chi ha giocato un po' meno" e annunciando l'assenza di Filip Stankovic, Stroppa spiega come va affrontata la gara di San Siro: "Con la giusta spensieratezza, non abbiamo nulla da perdere, vogliamo dimostrare di essere all'altezza nel fare le cose individualmente e di squadra".

Anche tu da giocatore hai vissuto San Siro:

"No io ho vissuto un'era diversa, concentriamoci sui ragazzi. Posso dire che è bello che questa gara sia capitata in un momento molto positivo per la squadra. I mezzi acciaccati saranno tutti lasciati a casa, chi sta bene verrà via con noi".