Simone Canestrelli non nasconde il fatto che il Pisa, a un certo punto della partita di oggi pomeriggio, abbia accarezzato l'idea di fare il colpaccio con l'Inter: "Innanzittutto, è un grande orgoglio raggiungere le cento presenze con questa maglia - la sua premessa a Rai Radio 1 -. Per quanto riguarda la partita, abbiamo tenuto testa a una squadra fortissima, c'è stato un momento in cui stavamo spingendo. Loro hanno giocatori fortissimi, ci hanno punito alla prima mezza cosa sbagliata. Peccato perché non abbiamo raccolto neanche un punto, ma la prestazione ci dà fiducia. I panchinari dell'Inter sono al livello dei titolari, se non più forti. Possono cambiare metà squadra e non perdere la qualità".