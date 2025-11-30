Il Pisa se l'è giocata alla pari con l'Inter per un'ora abbondante, prima dello show di Lautaro Martinez che ha regalato tre punti d'oro ai suoi con una doppietta. Un ko che non scalfisce nulla nel percorso dei toscani, come fa capire Alberto Gilardino a Rai Radio 1: "Sono orgoglioso della squadra per l'attitudine messa in campo. L'avevamo preparata così, siamo stati bravi per 63' ma non siami riusciti a segnare nelle 2-3 occasioni che abbiamo avuto. L'Inter è stata letale su due rimesse laterali, sappiamo che dobbiamo migliorare nei dettagli. Ma ho fiducia nei ragazzi, continuiamo con entusiasmo".