"Devo fare i compliementi ai ragazzi, abbiamo dato continuità di prestazioni". Comincia con queste parole l'analisi di Alberto Gilardino davanti alle telecamere di DAZN dopo la vittoria dell'Inter sul suo Pisa: "L'equilibrio si è spostato nelle situazioni create e concretizzate, dove l'Inter è stata feroce mentre noi abbiamo avuto tre palle importanti e potevamo fare meglio. Buon impatto e buoni 60', sono contento per l'atteggiamento", sottolinea il tecnico dei toscani.

Oggi siete diventati qualcosa di importante.

"La squadra ha valori fisici e tattici ma anche un grande cuore, che dovremo avere per tutta la stagione. Dispiace perché ogni volta che ci sono state possibilità di creare opportunità poteva girarci un po' meglio, poi se concedi all'Inter loro sono letali. I gol sono arrivati da rimesse laterali. C'è da lavorare tanto, ma ribadisco la fiducia in questo gruppo e in questi ragazzi".

Touré ha dimostrato grande attidutine. Quanto si aspetta da lui? E quanto può crescere?

"Ha fatto un'altra partita importante, ci aspettiamo tanto da lui. Tutti hanno fatto una partita di sacrificio, il nostro campionato deve passare da questi atteggiamenti. Vale per Touré ma anche per gli altri, per noi il gruppo viene prima di ogni altra cosa".