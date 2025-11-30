Prima di entrare in campo per il secondo tempo di Pisa-Inter, Gabriele Piccinini parla così a DAZN: "Dobbiamo continuare così, stiamo facendo bene con una delle squadre più forti d'Europa. Stavo per fare gol, spero di farlo nel secondo tempo", le parole del centrocampista dei toscani. 

