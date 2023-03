Nonostante la decisione del TAR di togliere il divieto della trasferta a Milano, il gruppo ultras Lecce annuncia che non sarà presente alla partita contro l'Inter: Si comunica che gli Ultrà Lecce non saranno presenti a Milano per la partita contro l'Inter. La riapertura avvenuta di fatto sabato, a poche ore dall'evento, può far felice chi aveva con largo anticipo prenotato voli e alberghi, non di certo gli ultras che devono organizzarsi e noleggiare i mezzi per raggiungere Milano.