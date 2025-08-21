Ci sarebbe un dettaglio in più, rispetto a quanto emerso in queste ore, nell'accordo raggiunto tra Inter e Torino per il trasferimento di Kristjan Asllani alla corte di Marco Baroni: stando a Fabrizio Romano, il club nerazzurro si è garantito il 20% sulla futura rivendita del centrocampista albanese, se i granata dovessero effettivamente esercitare il diritto di riscatto nell'estate 2026 per 12 milioni di euro. Il prestito oneroso, lo ricordiamo, è di 1,5 milioni di euro.