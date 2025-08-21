"Due scudetti col Napoli? Già il fatto di poter essere il primo allenatore a vincere due scudetti azzurri fa capire la difficoltà di questa cosa, mai accaduta prima. Ma dobbiamo stare belli calmi, è un obiettivo molto molto difficile, vedremo cosa accadrà quest'anno, voliamo basso e facciamo parlare gli altri. Noi dobbiamo fare i fatti". Lo ha detto a SportMediaset il tecnico del Napoli, Antonio Conte, intervistato a due giorni dall'inizio del campionato contro il Sassuolo.

Il tecnico salentino non vede la sua squadra come favorita, nonostante il tricolore cucito sul petto: "Non penso che debba essere l'allenatore a rispondere a questa domanda, ci sono gli esperti, facciano le loro griglie e dicano se siamo completi o meno. Nel precampionato tutti dicono di aver lavorato bene. Anche noi abbiamo lavorato, ma ora dobbiamo portare tutto sul campo. Non mi interessa chi sono gli avversari. L'importante è che gli altri possano vedere il Napoli come un avversario nella lotta per lo scudetto".