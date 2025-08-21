Per Pio Esposito quella ancora in corso è stata un'estate di saliscendi. La finale promozione persa con lo Spezia e l'infortunio che gli ha fatto saltare l'Europeo U21, poi il Mondiale per club col primo gol in maglia nerazzurra e l'ottimo precampionato, tanto che all'Inter oggi (come riporta Tuttosport) è ritenuto un potenziale fuoriclasse incedibile.

Anche il Napoli ha pensato a Esposito dopo il ko di Lukaku, ma l'Inter ha fermato tutto: "Non ha prezzo". Ora il ventenne cercherà di non deludere le aspettative, anche in nazionale, dove potrebbe essere la novità più interessante delle prossime convocazioni di Gattuso.