Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Milan, Koni De Winter ha spiegato che le voci circolate sui media sull'interessamento da parte dell'Inter nei suoi confronti non si sono mai tradotte in qualcosa di concreto: "Ho letto delle cose, ma da parte mia non c'è mai stato qualcosa di serio", ha spiegato il difensore belga. Confermando, al contempo, che la scelta di approdare in rossonero è stata 'rapida': "È stato tutto velocissimo. Stavo con la mia famiglia, mi ha chiamato il mio procuratore e mi ha detto dell'interesse del Milan. Quando una squadra così ti chiama è davvero difficile dire di no".