Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, Christophe Galtier sta provando a convincere in prima persona Benjamin Pavard ad accettare la corte del Neom, la squadra che giocherà la Saudi Pro League da neopromossa. Al momento, però, non c'è ancora il via libera del difensore francese che, come comunicato ieri dall'Inter, ha già scelto il nuovo numero di maglia per la prossima stagione. Resta da capire se l'ex  Bayern Monaco indosserà la 5 nerazzurra anche dopo la fine del mercato saudita, fissata per giovedì 11 settembre. 

Sezione: Focus / Data: Gio 21 agosto 2025 alle 11:45
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print