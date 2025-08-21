L'Inter si prepara per ripartire nella nuova stagione, con Cristian Chivu protagonista nella prima conferenza stampa dell'annata 2025/26. I nerazzurri sfideranno il Torino a San Siro lunedì 25 agosto con fischio d'inizio alle 20:45 nel match valido per la prima giornata di campionato: il tecnico interista presenterà la sfida parlando ai giornalisti alle ore 14:00 di domenica 24 agosto.

FcInterNews.it, come di consueto, vi proporrà la diretta testuale dell'evento.

