Alla luce delle difficoltà incontrate nella trattativa col Venezia per ingaggiare Hans Nicolussi Caviglia, il Torino è tornato a battere parallelamente la pista di mercato che porta a Kristjan Asllani. Secondo Sky Sport, il club di Urbano Cairo ha deciso di spingere forte per il centrocampista albanese, che in queste ore non è riuscito a trovare un accordo col Bologna sull'ingaggio. Accordo che, invece, i rossoblu hanno raggiunto con l'Inter per 9,5 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita a favore del club nerazzurro. Le parti stanno lavorando a un prestito oneroso di circa 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato intorno ai 12 milioni di euro.