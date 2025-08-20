Oggi il Corriere dello Sport parla approfonditamente di Luis Henrique e dell'impatto timido avuto nel mondo Inter. Arrivato come alternativa a Dumfries, ora il brasiliano potrebbe ritagliarsi uno spazio in diverse zone del campo con Chivu in panchina.
"Il brasiliano sembra ancora impegnato ad apprendere i compiti difensivi richiesti ad un esterno a tutta fascia ed è talmente applicato e preoccupato di rispettare le consegne da non fidarsi nel rischiare la giocata - si legge -. Già perché, pur prendendo con le molle il cosiddetto calcio d’agosto, in merito ad applicazione ed attenzione non c’è molto da dire a Luis Henrique. Gli è mancato, invece, un pizzico di coraggio e di sfrontatezza. Probabile che sia solo questione di accumulare sicurezza. Certo è che, per Chivu, un giocatore con le sue caratteristiche sarebbe molto utile. Chiaro che non partirà titolare, ma, alzandosi dalla panchina, avrebbe le doti per dare sprint all’Inter. E non solo da laterale destro".
L'uscita di Zalewski, infatti, apre a Luis Henrique anche la chance di essere utile sul versante mancino. E col 3-4-2-1 sarebbe una risorsa pure per la trequarti, lui che nasce ala sinistra giocando a piede invertito. Proprio a sinistra, Carlos Augusto in un paio di giorni smaltirà l'affaticamento. Ancora a parte, invece, Frattesi, che entro il weekend tornerà a lavorare a pieno ritmo. Resta in dubbio la sua convocazione per il Torino.
Autore: Alessandro Cavasinni
Altre notizie - News
Altre notizie
