Beppe Bergomi, intervenuto sulle frequenze di Sky Sport, ha parlato così di Asllani, sempre più vicino a lasciare l'Inter in direzione Torino. Di seguito la sua analisi: “Secondo me il suo pregio più grande è la personalità. Quando non c’era Calhanoglu, tirava lui i rigori. In quel ruolo tante volte bisogna essere preventivi e lui non lo era. Tanti palloni persi, poco passo e poca efficienza nel recupero palla. Ma è intelligente e ha personalità".