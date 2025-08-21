La prima edizione della Serie A Women’s Cup è alle porte. La nuova competizione, che coinvolge le 12 squadre iscritte alla Serie A femminile 2025/26 suddivise in tre gironi da quattro, vede le nerazzurre inserite nel Girone B insieme a Fiorentina, Como Women e Genoa. La squadra di Gianpiero Piovani esordirànella competizione venerdì 22 agosto alle ore 18:30 in trasferta contro il Genoa. Ecco l'elenco delle convocate: 

1. Cecilía Rán Rúnarsdóttir
3. Katie Bowen
4. Caroline Pleidrup
5. Ivana Andrés
6. Irene Santi
7. Haley Bugeja
8. Karólína Lea Vilhjálmsdóttir
9. Elisa Polli
10. Lina Magull
12. Alessia Piazza
13. Beatrice Merlo
14. Chiara Robustellini
15. Annamaria Serturini
16. Maša Tomašević
18. Benedetta Glionna
20. Marie Detruyer
21. Martina Tomaselli
22. Olivia Schough
24. Marija Ana Milinković
27. Henrietta Csiszár
32. Elena Belli
33. Elisa Bartoli
44. Lidia Consolini

Sezione: Inter Femminile / Data: Gio 21 agosto 2025 alle 20:34
