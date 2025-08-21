Il Giorno pubblica oggi lo sfogo di Riccardo Di Lella, 28 anni, attivista di “Live for All“ e tifosissimo nerazzurro. Disabile, ha provato ad acquistare alle 16.01 di martedì un abbonamento tra quelli riservati ai portatori di handicap a seguito del nuovo accordo tra Comune di Milano, Inter e Milan. "Ho puntato la sveglia perché suonasse poco prima delle 16 in modo da farmi trovar pronto davanti al computer – racconta Di Lella –. Alle 16.01 mi ero già loggato e avevo già inoltrato la richiesta per il mio abbonamento al campionato", ma sul sito è apparso un messaggio: "La informiamo che, a causa dell’elevato numero di richieste, non avrà accesso all’acquisto dell’abbonamento per la stagione in corso".

"Come è possibile che una richiesta inoltrata un minuto dopo l’apertura della campagna abbonamenti non possa essere accolta? Come è possibile che non ci fossero già più abbonamenti disponibili un minuto dopo il via alla vendita? - si chiede allora Di Lella - La percentuale di posti riservati agli abbonamenti per i supporters con disabilità è davvero modesta, evidentemente. Eppure nei giorni dell’accordo si parlava di ampliarne il numero. Sono davvero esausto e nauseato. Sembra si voglia distruggere una passione. E non mi riferisco solo al caso degli abbonamenti ma a tutto quello che sta succedendo in queste ultime settimane. Dallo stop alle bandiere alla messa al bando degli ambulanti che vendevano panini fuori dallo stadio, si sta eliminando tutto ciò che ha sempre fatto parte di un rito, del rito dell’andare allo stadio, di un’esperienza che va al di là del guardare la partita: quello lo si può fare anche dal divano. Per protesta, rinuncerò ad acquistare i biglietti per le singole partite durante l’anno".

La risposta dell'Inter è che "già alle 16 di martedì le richieste per gli abbonamenti erano più del doppio dei posti disponibili" e che i posti riservati ai disabili "sono quanti ne prevede la legge". Secondo il quotidiano dovrebbero essere 80 in tutto, equamente divisi tra tifoso con disabilità e relativi accompagnatori, su una capienza di oltre 75mila persone.