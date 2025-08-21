Ancora quattro giorni e poi l'Inter tornerà in campo in una gara ufficiale, l'esordio in campionato a San Siro di Chivu contro il Torino. Nella giornata di ieri, hanno lavorato a parte Carlos Augusto e Frattesi: il brasiliano non preoccupa, mentre per il centrocampista si deciderà solo all'ultimo se portarlo almeno in panchina. Come spiega il Corsport, dovrebbe essere Sucic a giocare da regista vista l'assenza per squalifica di Calhanoglu. Squalificato anche Esposito.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.