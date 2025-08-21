Sembrava fatta col Bologna, e invece ora Krjstian Asllani è a un passo dal Torino. L'Inter aveva un accordo con i rossoblu, mentre il giocatore no. E così l'affare è saltato. Ma il profilo dell'albanese era da tempo anche sul taccuino di Vagnati, diesse granata, che si è inserito in modo veemente e si è portato davvero vicino all'ex Empoli.

"Con il 23enne centrocampista albanese e con l’Inter è stato trovato un accordo di massima, manca ancora l’intesa definitiva - assicura la Gazzetta dello Sport -. Un regista può aprire il ventaglio delle opzioni tattiche. A iniziare proprio dal 4-3-3 visto in Coppa Italia, con Ilkhan in mezzo al campo e Casadei e Gineitis ai lati, a fare da mezze ali, sollevati da compiti di regia e più liberi di esplorare la profondità".

Si parla di un prestito oneroso da 1,5 milioni e circa 12 di diritto di riscatto.

