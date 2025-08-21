Lunga intervista per il difensore Alessandro Bastoni ai microfoni di Sky Sport Insider. Il difensore nerazzurro torna sui rimpianti relativi alla passata stagione: “Dopo le delusioni del finale di stagione l'Inter riparte molto carica. Quello che ci siamo detti all'interno dello spogliatoio è che dobbiamo assolutamente ripartire e riprendere dalle batoste che abbiamo subito nelle ultime due settimane della passata stagione. C'è grande voglia di riprendere in mano quello che abbiamo lasciato per strada e sicuramente faremo del nostro meglio quest’anno”

C’è tanta voglia di riscatto. Quanto può essere un fattore decisivo e quanto può fare la differenza nella nuova stagione?

“C'è tanta voglia di riscatto. Abbiamo lasciato troppe cose per strada. Forse ci è mancato qualcosa l'anno scorso, ma prevalentemente dettagli. Sappiamo che lavorando su quello che abbiamo sbagliato l'anno scorso possiamo toglierci grandi soddisfazioni”

Avete più fame che in passato?

“La fame non è mai mancata. Quando perdi ci sono due strade, o riparti o molli. Abbiamo scelto di ripartire e di sposare ancora di più questo progetto volendo riportare in alto questi colori”

Quando si cambia allenatore cambiano anche le metodologie di lavoro, a volte anche gli schemi. Quali sono le novità principali che hai riscontrato dopo i primi due mesi con Chivu come mister?

“Cambiando allenatore cambiano anche alcune abitudini. La metodologia di allenamento è molto più dura, lavora tanto sull'intensità. Il lavoro con la palla è molto più verticale, vuole andare subito sulle punte. Abbiamo ancora qualche giorno per prendere la sua filosofia, ma sull'aspetto umano è stata una grande sorpresa. Non abbiamo dubbi che andrà bene”

Come hai trovato i nuovi arrivati di quest'estate e chi pensi che possa essere una rivelazione in questa nuova stagione?

“I nuovi arrivati sono tutti di grande qualità, ci daranno sicuramente una grande mano. Ci serve nuova linfa al gruppo che è qua da 5-7 anni. Al di là dell'aspetto tecnico, dove sono sicuramente validi, altrimenti non sarebbero arrivati all'Inter, quello che serve è sicuramente dare tanto entusiasmo”

Il reparto difensivo in generale ha ricevuto delle critiche nelle ultime uscite. Secondo te sono critiche eccessive quando si parla dei gol che subisce l'Inter? Oppure pensate di essere ancora tra le difese più forti del campionato, lavorando e migliorando i vostri automatismi e sincronismi?

“Le critiche a livello difensivo sono giuste. Quando sbagliamo dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, ma si attacca in 11 e si difende in 11. Specialmente da noi, dove non c'è il Messi della situazione, abbiamo bisogno di tutti quanti per difendere e attaccare”

Quest'anno si parte anche per provare a vincere tutte le competizioni e lottare su tutti i fronti? Oppure c'è un obiettivo in particolare su cui volete concentrarvi?

“Penso che ogni squadra di livello alto parta per vincere tutto. Io non dirò mai che l'Inter parte per vincere una cosa e perdere l'altra. Il nostro obiettivo è scendere in campo e provare a vincere tutte le partite. Dovremmo essere più smaliziati nel modo in cui andiamo a portare a casa il risultato, aggrappandoci ai dettagli. Quello che voglio e che proveremo a fare quest'anno è vincere tutte le partite”

Il Napoli per come si è rinforzato secondo te è la squadra da battere per questo campionato?

“Sicuramente chi vince lo scudetto è sempre la favorita. Le altre partono dietro, ma mi riallaccio a quello che ho detto prima. Noi ci sentiamo ancora competitivi, vogliamo e faremo di tutto per provare a vincere”

Ti senti cambiato e migliorato in tutti questi anni di Inter? Rispetto al Bastoni che è arrivato nel 2019, com'è il Bastoni che inizia la stagione 2025-26?

“Sono cambiato tanto. Come ho detto prima, inizio la mia settima stagione all'Inter, quindi a livello di fiducia e consapevolezza sono cambiato tanto. Proverò a portare la mia leadership, oltre alle mie qualità tecniche, che penso sia quello che mi manca ancora un po' e che posso migliorare”.