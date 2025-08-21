Intervistato da TMW, il neo direttore sportivo dell'Ascoli Ferdinando Sforzini analizza così il campionato di Serie C che sta per cominciare, concentrandosi anche sul Girone A che vedrà il debutto dell'Inter U23:

"Deve essere l'anno del Vicenza, per gli investimenti fatti della proprietà, e a seguito di annate straordinarie dove però non si è mai riusciti, per così dire, ad arrivare a dama. L'avvento di mister Gallo, che ha dominato il Girone B con l'Entella lo scorso anno, e innesti come Vitale e Tribuzzi, uniti a giocatori di livello, lasciano presagire il meglio, ma attenzione all'Union Brescia. L'Inter U23 potrebbe essere la rivelazione".