L'ex veterano della porta Marco Ballotta ha parlato di alcuni temi riguardanti il calcio italiano in un’intervista rilasciata a News.Superscommesse.it. Nell'estratto seguente, l'ex calciatore condivide la sua opinione in merito alle potenzialità dell'Inter, che riparte dalla guida tecnica di Cristian Chivu per provare a riscattarsi dalla scorsa stagione.

L’Inter, di cui sei l’esordiente più “anziano” della storia, è di fronte a un anno zero: come vedi i nerazzurri di Chivu? Basterà la voglia di riscatto o c’è il pericolo di un anno fallimentare?

“Se per 'fallimento' si intende perdere lo Scudetto, allora sì, ci sono alte possibilità. Il Napoli si è attrezzato ancora, Milan e Juve sono comunque migliorate. L'Inter, per me, ha fatto poco per migliorare il suo parco giocatori. C'è il dubbio che non sia rinforzata e ringiovanita abbastanza. Il mercato non è ancora chiuso, però il grosso è stato fatto e penso che ai nerazzurri manchi qualcosa. Rimane comunque una delle candidate per lo Scudetto”.