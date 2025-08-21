Kristjan Asllani sembra sempre più vicino al Torino. Secondo quanto riportato da TMW, infatti, il giocatore sta per trasferirsi ai granata in prestito oneroso con diritto di riscatto che si trasformerebbe in obbligo in caso di raggiungimento di determinate condizioni. 

Per il calciatore, un anno di contratto più altri tre nel caso di riscatto. All'Inter, qualora la cessione dovesse diventare definitiva, andrebbe un totale di 15 milioni di euro.

Data: Gio 21 agosto 2025 alle 10:20
