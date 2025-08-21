Negli ultimi giorni del calciomercato italiano, in programma allo Sheraton Milan San Siro, ci sarà spazio anche per momenti di approfondimento e di confronto organizzati da A.Di.Se. e Master Group Sport . Venerdì 29 agosto, alle ore 11, si terrà la tavola rotonda 'La sostenibilità del sistema: ricerca di un equilibrio tra la sostenibilità economica e sportiva', un evento dedicato a un tema centrale per il futuro del calcio a cui presenzierà Beppe Marotta, presidente dell'Inter, nonché numero uno dell'Associazione italiana direttori sportivi Oltre a Marotta, interverranno anche Ezio Simonelli, Umberto Calcagno, Beppe Galli e Paolo Bedin.