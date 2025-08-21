"Se è vero che non voglio arbitrare il Napoli? Mai chiesto, sono a disposizione". Così Fabio Maresca, in un'intervista a Il Messaggero, chiarisce la sua posizione riguardo a un "caso" sorto lo scorso anno dopo le dichiarazioni del collega Guida.

Maresca parla anche del nuovo Var. "È stato sperimentato al Mondiale per club e le prime giornate di campionato ci diranno che tipo di impatto avrà nei nostri stadi. Uniformità di giudizio? Su episodi veramente al limite non se ne uscirà mai. Non c’è un episodio uguale all’altro, fosse anche per una sfumatura. L’obiettivo è diventare più uniformi possibili".

L'arbitro campano parla anche degli errori fatti in carriera. "Sono troppi (ride, ndc). Ma grossi mai. Poi col Var si correggono e comunque non sono grossi. Una partita che mi manca da dirigere? Ho avuto la fortuna di esserci in quasi tutti i big match e al derby d’Italia. Mi manca solo quello di Roma".